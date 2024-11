Reggello, il derby è servito. Burgassi rilancia il Galluzzo

Il super derby è servito. Colpo grosso del Reggello che espugna il campo dell’Incisa vincendo 1-0. Partita equilibrata e con poche occasioni da gol, giocata davanti a un numeroso pubblico. Il Reggello conquista i tre punti sfruttando nel migliore dei modi una delle poche occasioni: al 10’ del secondo tempo palla filtrante di Manuel Vestri che serve un assist in area al bomber Focardi che non perdona. L’Incisa ha fatto una buona partita creando tre palle gol: all’inizio con Merola, poi con Massa sempre sullo 0-0 e infine con Cassigoli, ma senza concretizzare. Nel finale costante pressione dei locali, ma il Reggello chiude ogni spazio con un ottimo centrocampo orchestrato da Sottili che è stato il migliore dei suoi. Per l’Incisa su tutti la mezzala Giusti.

Questi gli altri risultati del girone E: Barberino Tavarnelle-Audace Legnaia 3-0, con doppietta di Bellosi e gol di Ghelli in una partita dove i padroni di casa hanno mostrato la loro forza. Chianti Nord-San Clemente 4-0: locali a valanga con due gol per tempo di Porreca, Galeazzo, Lanotte e Valcareggi. Dinamo Florentia-Levane 1-1: non basta ai fiorentini il gol di De Gori. Porta Romana-Gambassi 0-1: passo falso dei locali superati da un forte Gambassi a segno con Bellucci. Sporting Arno-Sancascianese 3-3: girandola di gol fra due ottime squadre. Giusto pari che il club della Valdipesa ha conquistato nel finale con due rigori di D’Urso (75’ e 86’), dopo la segnatura iniziale al 5’ di Terramoto; per lo Sporting Arno al 35′ Calvani, 60′ Jaiteh, 83′ Poggiolini. Vaggio Piandiscò-Galluzzo 0-1: si conclude con una bella vittoria esterna del Galluzzo grazie alla rete di Burgassi. Il Galluzzo di mister Massi, che in casa non riesce a ingranare, sta rimanendo agganciata al gruppo di testa grazie ai punti in trasferta.

Nel girone D diverse partite decise nel finale. Sagginale-Folgor Calenzano 1-1: pari in rimonta per i mugellani. Calenzano in vantaggio con D’Orsi, poi la risposta con Susini. Settimello-San Godenzo 2-1 con i locali avanti, pari ospite con Clementi e definitivo vantaggio del Settimello nei minuti di recupero con il secondo gol di Rocco. Novoli-Albacarraia 0-0 con poche emozioni. Quarrata-Virtus Rifredi 1-1: bella prova dei fiorentini che pareggiano i conti con Marchesini. Maliseti Seano-Prato Nord 1-2: un risultato a sorpresa. Jolo-Gallianese 1-0: sfida combattuta, decide il gol dei pratesi all’89 con Pagnini, la Gallianese si è vista parare ad inizio gara un rigore calciato da Maenza. Csi Prato-Atletico Spedalino 2-3 con tante emozioni. Casale Fattoria-Aglianese 2-1: gol di Pinochi e Ciaccio, Betti per gli ospiti.

Francesco Querusti