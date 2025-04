Reggello e Settimello in Promozione, San Clemente e Virtus Rifredi retrocedono

Primi verdetti a una giornata dal termine del campionato. Reggello e Settimello vanno in paradiso avendo vinto matematicamente i gironi E e D ottenendo il passaggio in Promozione. Brutte notizie per San Clemente e Virtus Rifredi che retrocedono in Seconda categoria.

Nel girone E vola la capolista Reggello che vince 3-0 sul campo del San Clemente; mentre il Barberino Tavarnelle, secondo in graduatoria, non va oltre il pareggio 1-1 casalingo col Porta Romana. Risultato che consente al Reggello di festeggiare la Promozione al termine di un campionato che lo ha visto sempre protagonista, con il portiere Poggi e il centravanti Focardi i suoi uomini guida, insieme a una difesa e un centrocampo di spessore. Il Tavarnelle si dovrà ora giocare l’obiettivo passaggio di categoria attraverso i play off. Al 15’ locali in vantaggio: Anzalone sbaglia una ripartenza ed è svelto Bellosi a impossessarsi del pallone; poi l’esterno serve in area Ghelli che controlla e di destro supera il portiere Fenderico sul palo più lontano. Rete numero 23 per Ghelli che è il capocannoniere del girone E. Ma al 75’ pareggia il Porta Romana con Marangon su punizione dal limite, dopo un fallo su Vastola. Al terzo posto l’Incisa che prosegue la sua marcia vincendo sul campo della Dinamo Florentia per 2-1 con reti di Cassigoli e Merola. Finiscono in parità le sfide fra Audace Galluzzo-Gambassi 1-1 e Chianti Nord-Sporting Arno con un rocambolesco 4-4. Tre punti d’oro nella corsa verso la salvezza dell’Audace Legnaia che si dimostra squadra in salute e batte 3-1 la Sancascianese; le reti dei fiorentini sono di Caldararu, Cristiani e Silvestri; per gli ospiti Lumachi. Il Levane prevale 3-0 sulla Castiglionese, mentre l’Ambra vince 2-1 a Piandiscò con doppietta di Cannoni.

Nel girone D passo falso delle due mugellane che non vanno oltre il pari e sono coinvolte nella zona play out. La Gallianese cerca senza riuscirci la vittoria contro il Quarrata in una gara a reti inviolate giocata soprattutto a centrocampo. Senza reti anche la partita Jolo-Sagginale che non riescono a superarsi. Continua il gran momento del Calenzano che si rafforza al secondo posto battendo 2-1 il Prato Nord con reti di Basolu e De Tellis. San Godenzo rullo compressore: fra le mura amiche batte 2-0 la Virtus Rifredi (reti di Farsi e Camara) e si porta al quinto posto. Pareggio pirotecnico fra Csl Prato e Albacarraia: 3-3. I fiorentini di Pugliese hanno realizzato grazie a un autogol e per le segnature di Masetti e M.Reale. Cade il Novoli sul campo del Casale Fattoria sconfitto 2-0. Il Novoli abbandona le speranze di play off ma resta un campionato di ottimo livello.

Francesco Querusti