Reggello continua la corsa. Ghelli trascina Barberino

Nel girone E il Reggello supera l’ostacolo Audace Galluzzo vincendo 1-0, rete decisiva di Bevicini, e continua la corsa solitaria al vertice. Il Barberino Tavarnelle prevale di forza 5-2 sul Vaggio Piandiscò, con uno scatenato bomber Ghelli autore di una tripletta, insieme alla doppietta di Bellosi. Il Barberino Tavarnelle si conferma una vera macchina da gol col bomber Ghelli, capocannoniere del girone, che raggiunge quota 22 reti in campionato. Clamoroso il secondo gol di Ghelli con l’attaccante che recupera palla a metà campo e poi alzata la testa, da quasi 50 metri, scaglia un bolide che sorprende il portiere avversario Fabiani. Il Barberino Tavarnelle di mister Maurizio Temperini è al secondo posto della graduatoria distanziato di tre punti dalla capolista Reggello. Al terzo posto una scatenata Incisa che batte 3-2 l’Audace Legnaia con doppietta di Galanti e gol di Merola; per gli ospiti le reti sono di Enea e Silvestri. Finisce in parità 1-1 la sfida fra Ambra e Chianti Nord: al gol dei locali di Gardeschi ha risposto per i chiantigiani il fantasista Butera. Cade in casa la Sancascianese superata 2-1 dal Levane. Ai locali non è bastato il gol iniziale di Lumachi, poi gli aretini hanno ribaltato il risultato con Oulatou e Cerrato. Nella zona salvezza colpo grosso del Porta Romana che fa suo il derby con la Dinamo Florentia vincendo 4-2. Sugli allori la doppietta di Giorgetti e i gol di Marangon e Nencioni, insieme alla splendida prova di Vastola con classe e autorità. Per la Dinamo Florentia i realizzatori sono Gambineri e Ambrosino. Prestazione d’autore dello Sporting Arno che batte 2-0 il San Clemente con Checcucci determinante.

Nel girone D il derby del Mugello si tinge di biancorosso, col Sagginale che batte 2-0 la Gallianese. I gol entrambi nel primo tempo realizzati al 3’ da Dreoni e al 35’ da Pini. Partita sempre in controllo del Sagginale giocata sul campo di Ronta. Sempre a Ronta il Sagginale aveva vinto mercoledì scorso il recupero col San Godenzo. Il San Godenzo si riscatta prontamente e vince 3-2 in trasferta, sul campo del Casini Spedalino, con doppietta di Camara e gol di Clementi. L’atteso derby tra Folgor Calenzano e Albacarraia finisce 1-0, gol di Giuntini al 35’ del primo tempo. Per il Calenzano tre punti importanti per acquisire una buona posizione in classifica in vista dei play off, mentre per l’Albacarraia una sconfitta a testa alta che conferma il buon campionato. Novoli-Jolo termina 2-2 fra due belle squadre che hanno dato spettacolo in una partita dalle mille emozioni. Csl Prato-Settimello 0-0 con entrambe le formazioni contente della divisione della posta in palio. Virtus Rifredi-Prato Nord 0-1.

Francesco Querusti