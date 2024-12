Regali di Natale, toscani pazzi per i libri: ecco come scegliere quelli giusti

Firenze, 18 dicembre 2024 - Dopo capi di abbigliamento, cosmetici e giocattoli, tra i cinque doni più scelti dai toscani figurano i libri e i prodotti editoriali, che scavalcano addirittura i prodotti tecnologici, prodotti enogastronomici, piante, viaggi e trattamenti di bellezza. Mettere un libro sotto l’albero - si sa - è sempre una buona idea: la lettura arricchisce, le belle storie confortano e ispirano, e immergersi nelle pagine è ancora uno dei modi migliori per dedicare del tempo a sé stessi. Dall’altro lato, però, scegliere il libro giusto è sempre una sfida: piacerà, al nostro amico, il titolo che abbiamo scelto? L’avrà già letto? Oppure finirà tra quelli “in lista da leggere” insieme al regalo dello scorso Natale? Niente paura: in soccorso di chiunque stia pensando di regalare un libro per questo Natale arriva Libraccio, una delle catene di librerie di riferimento in Italia, che, con la sua “guida non convenzionale” ai libri da mettere sotto l’albero, indica 5 titoli (più uno) per 5 profili, tra libri nuovi e vecchie edizioni second hand, con un occhio al portafoglio e uno all’ambiente. Per chi ha già fatto l’albero a metà novembre: The Christmas Book, Marsilio Un libro sul Natale che riesce a mettere d’accordo tutti: chi si sente Grinch e chi si sente Elfo. Un viaggio visivo - tra fotografie, cultura e gastronomia - nell’immaginario natalizio che ci fa sentire sempre bambini, anche se abbiamo superato gli -anta. Farete davvero felice l’amico che proprio non rinuncia a lucine, playlist con Mariah Carey e christmas jumper. Per chi “quanto manca alle ferie?”: Il quaderno d’Inverno Vol. 4, Blackie La versione invernale dell’apprezzatissimo e pluri-imitato Quaderno di compiti delle vacanze per adulti si presenta con in copertina l’illustrazione del calore familiare di una casa addobbata mentre fuori nevica. Ci potrebbe essere una promessa migliore? 100 esercizi per 100 ore di divertimento e cultura da svolgere durante le vacanze di Natale. Per chi desidera le ferie fino a che non iniziano, e poi non vede l’ora di tornare a lavoro; ma anche per chi, in ferie, vuole rilassarsi davvero. Per chi, durante il cenone, sogna di far parte di un’altra famiglia: I leoni di Sicilia, Stefania Auci, Editrice Nord Per alcuni è il momento più temuto del Natale: il cenone con zii e prozii alla lontana, mai visti prima. E può capitare di desiderare di far parte di un’altra famiglia. In questo caso, I leoni di Sicilia di Stefania Auci è la lettura ideale per sognare: la storia della famiglia Florio, diventata protagonista di un'epoca d'oro dello sviluppo economico della Sicilia grazie alle attività nel campo del vino, della conservazione del pesce, della ceramica e del turismo. Un best seller da regalare, anche usato. Per chi non legge spesso ma è molto appassionato di moda: Le pervestite, Camilla Cederna, Nottetempo Un libro che parla di moda, di mode e di modi di vivere l’Italia degli scatenati anni sessanta, tra fatti e apparenze, tra tensioni sociali e salotti borghesi, tra frivolezza e impegno, tra “antropologia e pettegolezzo”, come ricorda Irene Soave nella sua prefazione. Le pervestite è un libro leggero e serio insieme, una raccolta di articoli di cronaca che lo rende adatto anche ai lettori meno accaniti. Per dipingere, partendo dagli aspetti di costume, il ritratto di un paese intero. Per chi ogni volta ribadisce che andrebbe a vivere in montagna: La strangera, Marta Aidala, Guanda La storia di Beatrice, una donna di Torino che una mattina di maggio si trasferisce tra le montagne, alla ricerca di sé stessa e della propria libertà. Un libro che profuma di bosco, di cime innevate e di rifugi, in un modo così vivido che è come andare a vivere in montagna, ma senza andarci davvero. Per chi come budget regali ha al massimo 5 euro: Il ritratto di Dorian Gray usato, Feltrinelli C’è chi ha tanti amici e ama fare i regali, una combinazione di fattori che - gioco forza - riduce il budget da destinare a ognuno. Per chi ha al massimo 5 euro, la scelta non può che ricadere su Il ritratto di Dorian Gray nella versione second hand di Feltrinelli. Un grande classico che non può mancare nella libreria di casa, e che assume ancora più fascino se appartenuto, prima di noi, a qualcun altro. Maurizio Costanzo