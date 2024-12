Regali, appello di Giunti: "Aiutiamo il commercio e compriamo in paese"

Lo shopping natalizio è ormai alle fasi finali ma sicuramente in tanti, in questi ultimi giorni, andranno a fare acquisti, magari dell’ultimo minuto. Anche per questo ultimo scorcio resta dunque valida la campagna di sensibilizzazione "A Natale compro sotto casa", lanciata, in occasione delle festività natalizie, dal Comune di Reggello con il supporto di Confcommercio Firenze e Arezzo.

Obiettivo dell’iniziativa mettere in luce l’importanza del commercio di prossimità, valorizzando le attività locali e invitando la cittadinanza a scegliere i negozi, le botteghe artigiane e i produttori del territorio per i propri acquisti natalizi. Magari rinunciando, per una volta, a fare compere online o nei colossi della grande distribuzione.

"Siamo al fianco del nostro territorio – ha spiegato il sindaco Piero Giunti - e vogliamo dimostrarlo sostenendo con convinzione le attività commerciali, artigianali e culturali locali. Per questo invitiamo tutta la cittadinanza a scegliere i negozi di prossimità per i regali di Natale e non solo: un piccolo gesto che può fare una grande differenza per la nostra comunità. Allo stesso tempo, invitiamo i commercianti ad esporre il manifesto della campagna nei propri spazi, contribuendo a diffondere questo messaggio di solidarietà e appartenenza. Grazie a tutti per la collaborazione e per il sostegno che sapremo dare al nostro territorio!"

La campagna, in effetti, non vuole solo essere limitata al Natale e lo scopo non è solo quello di sostenere le attività locali, ma anche di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di mantenere vivo il tessuto sociale ed economico del territorio. Una vetrina illuminata fra l’altro può contribuire a rivitalizzare una strada o una piazza ma può essere importante anche in chiave sicurezza.