Referendum a Firenze: il Tar si dichiara incompetente

Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: così il Tar della Toscana in merito al ricorso, presentato dal comitato referendario ‘Salviamo Firenze contro il blocco dell’iter referendario promosso in materia di urbanistica. In particolare il ricorso era stato promosso contro le due ordinanze del sindaco Dario Nardella del 31 maggio e del 31 luglio scorsi. "Una pacifica giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione - si legge nel provvedimento - ha, infatti, riportato alla giurisdizione dell’autorità giudizaria ordinaria le controversie relative ai referendum comunali". Affermando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il Tar scrive che "restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso in epigrafe, qualora il processo venga riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza".