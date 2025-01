Recupero dell’evasione Imu Premio ai dipendenti incaricati

Recupero dell’evasione Imu, incentivi economici per gli 007 comunali. I dipendenti dell’ufficio che lavora per scoprire gli evasori della tassa sugli immobili e recuperare il credito non versato, riceveranno una percentuale sul denaro recuperato. Il fondo per il 2024 è costituito dal 5 per cento delle riscossioni realizzate relative agli atti di accertamento e ai conseguenti e successivi atti finalizzati alla riscossione, anche coattiva dei crediti. Si tratta di una somma compolessiva di 72.728,16 euro che sarà destinata al 15% per il potenziamento delle risorse strumentali

dell’ufficio (10.909,22); 50.000 (37.341 netti) invece saranno usati per incentivare i dipendenti.