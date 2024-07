Ratti e blatte, si rischia l’emergenza. I residenti: "Disinfestare subito"

Invasi dai ratti. Il grido d’allarme tra via Pascoli e via Francoforte sull’Oder arriva dai residenti e dai commercianti della zona. I topi sono tranquillamente a spasso anche di giorno. Si possono vedere ‘a pascolo’ nelle aiuole vicino all’ufficio postale, scorrazzano verso gli scarichi fognari. Siamo nel pieno centro della città, a due passi dalla fermata ‘Resistenza’ della tramvia. Tutto intorno ci sono bar, ristoranti, attività commerciali e le case dei residenti. "Non sappiamo come fare a risolvere questo problema – racconta un commerciante di via Pascoli – non ci sono grossi dubbi sulla presenza di questi animali che portano malattie, basta affacciarsi dall’ingresso del negozio e si vedono. Non casi isolati, a volte due o tre insieme, vicini, che cercano cibo". Le persone hanno contattato l’amministrazione comunale, hanno chiesto di effettuare una disinfestazione. Per il momento non hanno ricevuto risposta. Gli animali infestanti sono spesso anche nella zona dell’Ufficio Postale, le aiuole sono incolte, spesso si trovano bottiglie di birra abbandonate, pezzi di cibo, che attirano non solo i topi ma anche altri insetti come le blatte. Pare incredibile che nel pieno centro cittadino, a giorno si debbano avvistare dei ratti. Evidentemente si sentono sicuri, non hanno paura di quello potrebbe accadergli.

"Viviamo nel terrore – raccontano ancora alcuni residenti della zona – perché i ratti portano malattie. E sembra assurdo doverne parlare. Abbiamo segnalato tutto all’amministrazione, come abbiamo segnalato anche il degrado nel quale versa l’area esterna dell’ufficio postale. Per ora non abbiamo risolto nulla, ma la speranza è l’ultima a morire". Chi vive al piano terra, chi ha negozi di alimentari o bar vive con il terrore di trovarsi i topi all’interno. I ratti preferiscono vivere all’aperto o nelle aree sotterranee come cantine o fognature possono entrare nelle abitazioni attraverso tubature rotte o fognature aperte. Sono onnivori e si nutrono di una vasta gamma di cibi. Sono animali che non sopportano alcun tipo di odore, per cui, oltre quello della menta, per loro risulta insopportabile anche l’odore della canfora e dell’ammoniaca. Vedremo se sarà programmato un intervento di disinfestazione a breve; i ratti possono trasmettere all’uomo e agli animali domestici anche malattie gravi come leptospirosi, salmonellosi e la peste.