Rastrelliere del Quartiere 1. Via all’operazione di ripulitura. Verranno rimosse le bici: ecco dove

Prosegue la pulizia delle rastrelliere. A ottobre saranno interessate 23 rastrelliere collocate nel Quartiere 1. Le operazioni sono organizzate dall’assessorato alla Mobilità in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente e il coinvolgimento operativo di Polizia Municipale, personale di AVR e di Alia. Il primo appuntamento è in programma martedì 17 e riguarderà i dispositivi di via Paisiello (altezza numero civico 83), via Spontini (altezza numero civico 87), viale Belfiore (altezza numero civico 9), all’intersezione tra via Bonifacio Lupi e via Santa Reparata, all’incrocio tra viale Strozzi e via Dionisi, via Cantagalli (altezza numero civico 2), via Dante da Castiglione (altezza numeri civici 20 e 22), via Cantagalli (altezza numero civico 41r), piazzale di Porta Romana (fronte numero civico 21 ingresso parcheggio), via Romana (altezza numero civico 17). La seconda puntata è in programma martedì 24 in lungarno Guicciardini (altezza numero civico 13r), piazza Nazario Sauro (altezza numero civico 16r), via dei Serragli (altezza numeri civici 61, 125 e 137r), piazza Pitti (altezza numero civico 7), via Sant’Agostino (altezza numero civico 9), piazza Santo Spirito (altezza numero civico 14r), via Mazzetta (altezza numero civico 9r), Borgo Ognissanti (altezza numero civico 39), via Laura (altezza numero civico 9 e fronte numero civico 62).