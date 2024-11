Rassegna dell’olio. Giunti e Pianigiani dietro ai fornelli

Due sindaci del Valdarno si sono lanciati una sfida importante. Ma la politica non c’entra niente: la partita tra Piero Giunti e Valerio Pianigiani è stata tutta culinaria. I primi cittadini di Reggello e di Figline e Incisa si sono ritrovati dietro ai fornelli per l’evento conclusivo della 51° rassegna dell’olio extravergine di oliva reggellese, ospitato per la prima volta non all’aperto, ma all’interno del palazzetto dello sport. Guidati dalle mani maestre della massaia Silvana, Giunti e Pianigiani si sono contesi il premio per la migliore preparazione delle salsicce con i fagioli all’uccelletto.

E il primo ha ottenuto la vittoria, non perché "padrone di casa", ma perché il diretto avversario ha sbagliato qualche dose della ricetta. Sorrisi e divertimento per i sindaci: senza fascia tricolore, ma col grembiule da cucina hanno dunque concluso una rassegna che, secondo gli organizzatori, è stata un successo di partecipazione sia del pubblico che dei tanti produttori locali. "Un sentito grazie va proprio a loro – dice il sindaco Giunti -: gli olivicoltori di Reggello con il loro impegno e la loro passione hanno partecipato alla rassegna, ma soprattutto ogni giorno custodiscono la bellezza e la genuinità dei nostri uliveti. Anche quest’anno, abbiamo celebrato un prodotto che è orgoglio del nostro territorio e simbolo della nostra tradizione".

C’è stata anche tanta solidarietà all’interno della rassegna, con tra le associazioni ospiti, anche quella dedicata al giovane Mirko Mori, andato via troppo presto. Il memorial di basket (sport che amava) e la vendita di tanti oggetti nello stand dedicato, contribuiscono al sostegno fondamentale che l’associazione garantisce al Centre Hospitalier Mirko Mori in Congo. Manuela Plastina