Rapporto uomo e lupo. Il convegno del Cai al centro espositivo

"Attenti al lupo" è il titolo dell’incontro in programma, questa sera alle 21, al Centro espositivo Berti (via Bernini 45), aperto a tutti gli interessati a conoscere meglio questo affascinante e misterioso animale e le eventuali fonti di criticità nel rapporto con l’uomo. Alla serata, promossa dalla sezione sestese del Club Alpino Italiano con la collaborazione di numerose associazioni del territorio, parteciperanno Duccio Berzi, componente della "Task Force Lupo" della Regione , Stefano Barbugli e Antonio Aresu, titolari di aziende agricole, e Pino Baggiani, referente della Sezione Cai per il Gruppo grandi carnivori: "I possibili temi da trattare – dice Baggiani -sono tanti: il perché i lupi erano spariti dalle nostre zone e ora sono tornati, l’ibridazione lupo-cane e i problemi che comporta, il lupo come animale di branco o solitario, cosa fare nel caso di incontro con questo animale, prevenzione e risorse contro i danni causati dai lupi. Per quanto possibile, cercheremo di rispondere ai quesiti che il pubblico vorrà proporre".