Rapinati lungo la tramvia, caccia alla banda con i bastoni

Armati di bastoni e cocci di bottiglia hanno rapinato due ragazzi, poi sono scappati in tramvia con un bottino di 20 euro. È ciò che sarebbe accaduto lunedì pomeriggio, come documentano in parte alcuni video che girano on line, alla fermata della tramvia Strozzi Fallaci, vicino alla Fortezza da Basso. Vittime due pakistani, 24 anni e 20 anni, che hanno denunciato l’aggressione alla polizia. Il più anziano è stato ferito alla mano e curato sul posto dai sanitari del 118. A dare l’allarme, alcuni passanti, richiamati da un parapiglia alla fermata. All’arrivo delle volanti, gli agenti sono stati raggiunti dai due pakistani che hanno raccontato di essere stati rapinati da tre persone straniere. Gli sconosciuti avrebbero avvicinato le vittime brandendo bastoni e bottiglie per farsi dare il denaro. Il 20enne, spaventato, ha consegnato il portafogli, che conteneva i documenti e 20 euro. Il 24enne avrebbe protestato e sarebbe stato ferito alla mano. Nel frattempo sono arrivate due Volanti e i malviventi sono saliti in tramvia. Al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza.