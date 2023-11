Firenze, rapinato un 21enne in via del Barco

Firenze, 28 novembre 2023 – Nuovo episodio di criminalità a Firenze. E' stato infatti rapinato un 21enne a Firenze, nella zona di via del Barco, poco dopo la mezzanotte scorsa. Ai carabinieri del Nucleo Radiomobile il giovane ha riferito che era stato avvicinato da due sconosciuti che poi lo hanno strattonato e gli hanno strappato il telefono cellulare e le cuffie bluetooth, quindi sono scappati a piedi per le vie vicine. Indagini in corso. Tra spaccate – l'ultima in via del Leone – e criminalità la situazione resta complessa tanto che ogni giorno il sindaco Dario Nardella continua a chiedere più agenti, soprattutto di notte.