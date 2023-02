Rapina a Sesto Fiorentino: accoltella un edicolante e fugge con l'incasso

Indagini della polizia

Sesto Fiorentino, 6 febbraio 2023 - Paura a Sesto Fiorentino per una rapina avvenuta intorno alle 13 di ieri, 5 febbraio, ai danni di un edicolante: l'uomo è stato accoltellato mentre stava chiudendo il suo chiosco. E' stato quindi portato all'ospedale di Careggi dove è stato medicato. Le sue condizioni non sono gravi ma la vicenda ripropone una volta di più il tema della sicurezza nelle nostre strade.

Secondo quanto ricostruisce la polizia, il malvivente avrebbe agito da solo, si è presentato col volto semicoperto da un cappellino e da uno scaldacollo tirato su, quindi ha minacciato l'edicolante con la lama ed è entrato di forza nell'edicola, situata in via degli Scarpettini, una zona residenziale.

Presi i soldi dalla cassa - alcune centinaia di euro -, è scappato. Però alcune banconote gli sono cadute ed è tornato indietro per recuperarle. In questo frangente, anche l'edicolante, 48 anni, ha tentato di riprendersi parte dell'incasso, quindi ne è nata una colluttazione tra i due in cui il bandito ha sferrato la coltellata. Il rapinatore è poi riuscito a fuggire, mentre l'edicolante ha chiamato soccorsi e personale del 118 lo ha trasferito appunto al pronto soccorso di Careggi. Indagini e ricerche della polizia in corso.