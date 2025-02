Rapina al supermercato, pieno di bottiglie fugge e strattona guardia giurata

Viareggio (Lucca), 1 febbraio 2025 - A Viareggio un marocchino di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri per rapina impropria in un supermercato dell'Esselunga, poi il giudice ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di ritorno nell'intera provincia di Lucca. L'uomo aveva portato via dagli scaffali numerose bevande alcoliche, ma è stato notato dalle guardie private, allora ha tentato la fuga strattonando e spingendo gli stessi addetti alla sicurezza. I superalcolici li aveva nascosti sotto il giubbotto.

Pur riuscendo a divincolarsi dalla presa e a uscire dal supermercato, il malvivente è stato bloccato dai militari di una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Viareggio allertata tramite 112Nue. La refurtiva è stata recuperata e restituita al direttore del supermercato. L'uomo ha trascorso una notte in camera di sicurezza, poi dopo la convalida dell'arresto il giudice ha disposto la sua immediata liberazione.