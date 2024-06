La classifica degli atenei, l’Università di Firenze nona in Italia e prima in Toscana

Firenze, 5 giugno 2024 – Nono in Italia e primo in Toscana. E’ proprio un bel risultato quello dell’Ateneo fiorentino, che si colloca nella top 6,6% delle realtà accademiche valutate, piazzandosi al 375esimo posto su 5.663 (erano 2.963 lo scorso anno) e nella top 25% delle università entrate in classifica (sono 1.503). Così l'edizione 2025 della classifica internazionale del World University Rankings, curata da Quacquarelli Symonds Qs, secondo quanto riporta una nota di Unifi che rispetto al 2024 aumenta il proprio punteggio complessivo assoluto che raggiunge 31,2 (era 30,8).

Guardando ai singoli ambiti, su scala mondiale, Unifi ottiene il miglior piazzamento alla voce 'rete di ricerca internazionale' dove guadagna il 189esimo posto e una valutazione pari a 88.5 (era 73 lo scorso anno). Migliora poi in 'reputazione accademica' (dal 259esimo al 255esimo posto), 'esiti occupazionali' (dalla posizione numero 476 alla 415esima) e studenti internazionali dove lo score sale a 12.7 (era 10.7).

Rispetto alla classifica nazionale, su 42 realtà entrate in classifica, Unifi si piazza al nono posto, prima in Toscana. Nel dettaglio, spiccano i risultati ottenuti alle voci 'rete di ricerca internazionale', dove Firenze è quinta, 'studenti internazionali' e 'sostenibilità' (sesto piazzamento).