Firenze, torna ScienzEstate all’Università con divulgazione, giochi e orientamento

Firenze, 4 giugno 2024 - Divulgazione, giochi e orientamento: torna ScienzEstate all’Università di Firenze. L’appuntamento è giovedì 6 giugno con l’inaugurazione che si terrà in Aula Magna. I primi appuntamenti a Sesto mercoledì 12 e giovedì 13. All’Ateneo fiorentino torna ScienzEstate 2024, la manifestazione promossa da OpenLab (Centro di servizi per l’educazione e divulgazione scientifica di Unifi) e giunta alla sua ventunesima edizione. L’inaugurazione è fissata per giovedì 6 giugno (Aula Magna, piazza San Marco 4, Firenze – ore 10), dove sarà presentato il programma delle attività e si terrà un workshop sul tema di quest’anno: "La Scienza per la pace e lo sviluppo". In programma gli interventi di Alberto Tonini, docente del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (“Fare la pace per non fare la guerra”), Valentina Rimondi, ricercatrice del Dipartimento di Scienze della Terra (“Le georisorse minerarie per un futuro sostenibile”) e Lucia Ferrone, ricercatrice del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (“Cosa vuol dire essere poveri?”). La mattinata prevede anche la premiazione dei vincitori del Concorso “Buona Idea!”, il contest di idee che ha visto la partecipazione di studenti delle scuole e delle università toscane attraverso l’invio di video, disegni, manufatti, testi e descrizioni di esperimenti sul tema centrale dell’edizione 2024. Mercoledì 12 e giovedì 13 giugno, ScienzEstate si sposterà al Campus di Sesto Fiorentino (viale delle Idee, presso il gazebo informazioni – dalle 18 alle 23), che ospiterà laboratori interattivi, giochi, workshop, spettacoli di divulgazione scientifica e visite guidate alla scoperta dei laboratori di ricerca dei Dipartimenti e dei Centri di Ricerca. Saranno previsti punti di orientamento delle Scuole dell’Ateneo coinvolte nelle attività: i futuri studenti Unifi e le loro famiglie potranno apprendere informazioni sui corsi di studio e sui servizi offerti. Gli appuntamenti riprenderanno dopo l’estate: venerdì 13 settembre al Plesso di via La Pira (via La Pira 4, Firenze – dalle 16 alle 19) saranno organizzate visite guidate e attività di divulgazione nelle sedi dei Dipartimenti di Scienze della Terra e di Biologia e del Museo di Storia Naturale. Mercoledì 18 settembre, al Campus Scienze Sociali di Novoli (via delle Pandette 2, Firenze – dalle 16 alle 20) i Dipartimenti di Scienze per l’Economia e l’Impresa, Scienze Giuridiche, Scienze Politiche e Sociali e la Biblioteca delle Scienze Sociali apriranno al pubblico: previste attività di orientamento e di divulgazione, nonché visite guidate. Tutte le attività saranno a libero accesso e per alcune sarà necessaria la prenotazione (per iscriversi inviare una mail a [email protected]). Maurizio Costanzo