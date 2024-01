Rampa garage e parcheggi. Norme rigide

Luca

Santarelli

Gentile Sig. Santarelli, nel Condominio dove vivo le famiglie sono aumentate di numero ed i figli sono in taluni casi maggiorenni e patentati. I mezzi da parcheggiare sono numericamente superiori ai garages e sta prendendo l’uso di metterli nella rampa dei garages stessi, a ridosso del passo carraio (talvolta ridotto davvero a poco spazio per entrare ed uscire è un’enorme fatica, quando si riesce). L’amministratore ha inviato un circolare dicendo che questo non si può fare e lì si è fermato. Non so se rileva, ma abbiamo un regolamento condominiale che vieta di parcheggiare nelle rampe.

Gentile Lettore,

il suo caso è semplice da analizzare: le autovetture o altri mezzi a due o quattro ruote non possono essere parcheggiati nella rampa. Questo perchè lo vieta il regolamento e già basterebbe, ma anche perché ritengo che potrebbero venire meno i presupposti di sicurezza alla base del rilascio del certificato prevenzione incendi. Il passo carraio viene rilasciato dal Comune e pagato per ben precise misure, se venisse occupato avete ben diritto di chiamare il numero pronto intervento della polizia municipale per far rimuovere che occupa lo spazio in modo indebito. La posizione da analizzare con un più attenzione è invece quella dell’amministratore. Proprio lui, per legge, ha il dovere di attivarsi senza sentire prima l’assemblea (insomma senza delibera) per far rispettare il regolamento condominiale. Sul punto il precetto normativo è chiaro (art. 1130 c.c.) dove dice che l’amministratore “deve” (verbo dovere forma imperativa) curare l’osservanza del regolamento di condominio e disciplinare l’uso delle cose comuni. Tanto basta ed avanza per agire per far rimuovere le autovetture nelle rampe, la sola circolare è niente rispetto all’obbligo che grave sulla sua persona.

Inviare i quesiti a: [email protected]