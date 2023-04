Ramazzotti in concerto ricorda Niccolò Ciatti

"In questa città vorrei ricordare Niccolò Ciatti". Così Eros Ramazzotti, in apertura del concerto di ieri sera al Mandela Forum. Il cantante romano, ottenendo un altro diluvio di applausi oltre a quelli per i suoi successi musicali, ha voluto rendere omaggio in questo modo al ventiduenne fiorentino ucciso nell’agosto del 2017 nel corso di un violento pestaggio fuori da un locale di Lloret de Mar in Spagn, dove si trovava in vacanza con alcuni amici. A uccidere Niccolò, e condannato per questo omicidio volontario a ventitré anni di reclusione dalla corte d’assise di Roma (ma la procura aveva chiesto l’ergastolo), è stato il ceceno Rassoul Bissoultanov, che venne estradato in Italia nel dicembre 2021 dalla Germania. E’ tornato libero alcune settimane dopo alla luce di una istanza, accolta dai giudici, su un difetto di procedura. Da quel giorno di lui si sono perse le tracce. In Spagna, lo stesso Bissoultanov è stato condannato a quindici anni di carcere.