Rally della Fettunta. Si accendono i motori per la 44esima edizione

Si accendono i motori per il rally della Fettunta, tradizionale appuntamento con la 44esima edizione della corsa in programma sabato e domenica. Ideata dalla Valdelsa Corse, organizzata con il contributo dei Comuni di Barberino Tavarnelle e San Casciano, con Aci Firenze, la gara prevede 9 prove per un totale di 52,70 km di tratti cronometrati. L’arrivo è previsto domenica alle 16 in piazza Matteotti a Tavarnelle. Per ora sono una settantina gli equipaggi iscritti. Il rally è una vetrina per il Chianti e la Valdelsa, e nasce negli anni ‘70. "La kermesse diventa un’occasione per riscoprire il patrimonio culturale e paesaggistico del Chianti e della Valdelsa", dice il sindaco Ciappi. "Il territorio è il punto di forza di un’operazione di rilancio che considera il Rally della Fettunta con il suo indotto turistico-sportivo un momento di promozione per area". Una passione con un percorso ricco e avvolgente. "Con la Valdelsa Corse - aggiungono i sindaci Roberto Ciappi e David Baroncelli - abbiamo instaurato una collaborazione proficua, caratterizzata da professionalità, competenza e passione seria e volontaria".