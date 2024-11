Raid negli appartamenti. Galluzzo bersagliato tre volte in un giorno

Galluzzo nel mirino di una banda di ladri. Tre i colpi messi a segno in un giorno, mercoledì, da quelli che sembrano essere dei professionisti del mestiere. Nel mirino sono finiti tre condomini, precisamente in via della Campora, via Martellini e via Senese. Alcuni residenti, ieri, hanno sporto denuncia alla caserma dei carabinieri. Il tutto sarebbe avvenuto alle 18 di mercoledì pomeriggio: la banda, che avrebbe studiato per giorni le abitudini delle famiglie, ha scelto un momento della giornata teoricamente più rischioso per agire, sfruttando l’assenza dei proprietari di casa ancora fuori per lavoro. Il bottino è da quantificare, i topi di appartamento tuttavia si sarebbero concentrati soprattutto su ori e gioielli.

Uno dei blitz ha rschiato di trasformasi in qualcosa di peggio: una dei residenti ha infatti colto sul fatto i ladri, che in pochi secondi sono usciti dall’appartamento facendo perdere le proprie tracce. In molti casi, la banda si è fatto largo forzando i portoni o attraverso gli ingressi sui balconi. i militari stanno passando al vaglio le videocamere della zona, cercando di individuare i responsabili di questa ondata di furti.

Momenti di paura invece per un tunisino del ’91, che giovedì è stato aggredito da cinque giovani africani in via Ghibellina, che lo hanno accerchiato e gli hanno portato via 70 euro. L’uomo, sotto choc, ha chiamato il 112nue, sul posto è intervenuta una volante della polizia, che ha raccolto la sua testimonianza. Per il 33enne è stato necessario anche l’intervento di un mezzo del 118, che lo ha trasportato all’ospedale di Santa Maria Nuova.

P.m.