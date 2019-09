Firenze, 29 settembre 2019 - Due ragazzi di nazionalità belga sono stati trovati morti in un hotel del centro di Firenze, in piazza Santa Maria Novella. Tragedia nel pomeriggio di domenica. Sui loro corpi non ci sarebbero segni di violenza. L'ipotesi è che i due siano stati uccisi da un mix di alcol e droga assunto tra sabato e domenica. Nella loro stanza sarebbero stati rinvenuti dei farmaci, ma non droga.

A trovare i due corpi nella stanza è stato il padre dei due, di ritorno da un giro. I due ragazzi, Robbe e Dries De Ceuster, avevano 20 e 26 anni. Il primo era nato a Geel, il secondo a Herentals. Il genitore soggiornava in un'altra stanza dello stesso hotel.

Immediato l'allarme, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Le indagini per capire che cosa sia accaduto sono iniziate subito. Sui due ragazzi non sarebbero stati trovati segni di violenza. Non sono comunque state trovate siringhe o altro che possa far pensare all'assunzione di sostanze stupefacenti. Ma ovviamente questa resta una delle ipotesi.

Nella mattina di domenica il padre, secondo quanto si apprende, avrebbe bussato alla camera dei giovani constatando che stavano dormendo.

Poi nel pomeriggio lo stesso genitore, andando a cercarli di nuovo, li ha trovati morti e ha dato l'allarme. Gli accertamenti sono della polizia, intervenuta anche con la sezione Scientifica. Gli agenti hanno ascoltato il padre dei due ragazzi, figli di due donne diverse, e la compagna di quest'ultimo, che non è madre di nessuno dei due giovani. Sui cui corpi è stata disposta l'autopsia con anche un esame tossicologico per capire se e quali sostanze abbiano assunto.

