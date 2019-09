Firenze, 29 settembre 2019 - Non ci sono segni di violenza sui corpi dei due fratelli belgi di 21 e 26 anni che sono stati trovati morti in un hotel di Firenze, il Minerva, in piazza Santa Maria Novella, a pochi passi dalla stazione che ogni giorno serve migliaia di passeggeri. A ucciderli potrebbe essere stato un mix di alcol e droga. Questa l'ipotesi degli investigatori, che hanno trovato farmaci nella stanza e dell'alcol, ma non sostanza stupefacente, che potrebbe essere stata acquistata in città.

I due, che sono in realtà fratellastri, hanno lo stesso padre ma madri diverse. Erano in vacanza a Firenze, per qualche giorno di relax, proprio con il padre. Il quale, nella mattina di domenica, ha fatto un giro. Al ritorno, ha provato a bussare alla camera dei ragazzi e ha fatto la tragica scoperta. Immediato l'allarme. La polizia segue il caso ed è intervenuta anche con la sezione Scientifica. Secondo i rilievi non ci sono segni evidenti di violenza sul corpo. Tutte le piste rimangono aperte.

