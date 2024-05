Raccolti 7.000 chili di prodotti dalla rete di solidarietà in collaborazione con Unicoop

Si è svolta sabato scorso la raccolta solidale di generi alimentari organizzata dal Quartiere 5, insieme ai volontari della rete di solidarietà nei quattro punti vendita di Unicoop Firenze di via Carlo del Prete, Piagge, piazza Leopoldo e via Reginaldo Giuliani. Anche questo anno la raccolta ha superato i 7.000 chili di generi vari, compresi quelli per l’igiene personale, che verranno distribuiti dalla Rete di solidarietà e dalle Associazioni alle famiglie più in difficoltà del Quartiere. Forte la risposta dei cittadini a questa iniziativa che deve il suo successo anche al lavoro dei volontari, delle associazioni e delle Parrocchie.