Raccolta rifiuti e disagi: "Boom di segnalazioni"

Sinistra per Calenzano punta il dito sulle criticità riscontrate, negli ultimi mesi, nella gestione dei rifiuti e dell’igiene pubblica da parte di Alia a Calenzano. Tra i problemi più rilevanti – si legge in una nota del gruppo di maggioranza – "ci sono i mancati ritiri dei rifiuti da parte di Alia Servizi Ambientali, sia per il servizio porta a porta sia per lo svuotamento dei cassonetti stradali, e la mancanza di interventi regolari di pulizia stradale, spesso protratti per lunghi periodi. Questa situazione contribuisce a una percezione diffusa di trascuratezza in diverse aree del nostro territorio. Oltre ai disservizi, emerge un ulteriore problema: l’aumento esponenziale della Tari negli ultimi anni, che ha portato la nostra città ad avere una delle tariffe più alte, se non la più alta, a livello di Ambito Territoriale".

Proprio per affrontare questi problemi e richiedere chiarimenti l’amministrazione calenzanese ha convocato il presidente di Alia Servizi Ambientali Lorenzo Perra e successivamente - prosegue Sinistra per Calenzano - "in commissione Affari Istituzionali, è stato ascoltato un rappresentante del gestore, che ha confermato come nel 2024 siano state registrate circa 4200 segnalazioni sull’app AliaApp. Tuttavia, è emerso che Ato Toscana Centro, l’ente preposto al controllo del servizio, non ha mai sanzionato Alia per i disservizi riscontrati: abbiamo dunque chiesto che Ato Toscana Centro venga a relazionare in commissione".

Per questo motivo nel prossimo consiglio comunale i consiglieri del gruppo presenteranno un documento in cui si chiederà all’amministrazione comunale un impegno concreto per affrontare i disservizi legati alla gestione dei rifiuti. La riflessione sarà però anche più ampia e legata al progetto della Multiutility che dovrebbe accorpare in un’unica società servizi come gestione di acqua e rifiuti: su questo tema Sinistra per Calenzano promuoverà un incontro pubblico il prossimo 17 gennaio.

Sandra Nistri