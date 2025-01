Raccolta porta a porta, si cambia. Solo due passaggi settimanali

Il nuovo calendario del "porta a porta" con due raccolte settimanali dell’organico entrerà in vigore lunedì 10 febbraio. La data è stata ufficializzata nell’assemblea sui rifiuti organizzato da Alia Multiutility e amministrazione comunale, svoltasi giovedì al circolo La Pace di Compiobbi.

"Fiesole era rimasto l’unico comune dello stesso ATS1 (Ambito Territoriale Sovracomunale 1) in regime Taric (la tariffa corrispettiva) in cui si effettuavano tre passaggi settimanali di organico. Già dal 1 gennaio 2024 Fiesole avrebbe dovuto adeguarsi, scendendo a due passaggi settimanali, ma poi (vuoi l’anno elettorale) siamo arrivati ad oggi – ha spiegato l’assessore Andrea Cammelli – Si tratta quindi di una decisione imposta a cui dobbiamo ottemperare".

A saltare in pratica è il turno del sabato e per le utenze domestiche la raccolta avverrà da lunedì a venerdì. "Visto che veniva tolto il passaggio di organico del sabato, abbiamo dovuto riorganizzare il calendario, mettendo organico lunedì e giovedì (per dare maggiore intervallo), la carta il mercoledì e l’indifferenziato il venerdì. Abbiamo messo il venerdì l’indifferenziato, visto che – prosegue Cammelli – per le utenze non domestiche il sabato sarà il giorno dei "ripassi".

Invariato l’orario, che resta su turni diurni e notturni, nonostante la contrarietà di Alia. All’assemblea hanno partecipato una settantina di persone. Tante le domande dal pubblico, che hanno spinto l’incontro ben oltre la mezzanotte. Fra le richieste quella di per rimettere i cassonetti in strada, posizione che però non convince Alia. "Il porta a porta è il sistema più efficace. Adesso va completato – conclude Cammelli – con la realizzazione del centro di raccolta".

