Firenze, il 9 settembre torna l'appuntamento con la raccolta di materiali per la scuola

Firenze, 8 settembre 2023 - Il 9 settembre, in 94 punti vendita Unicoop Firenze, torna l'appuntamento con la raccolta straordinaria di materiali per la scuola. Per i giornalisti è previsto un momento stampa che si terrà sabato 9, alle ore 11, presso il Coop.fi di Prato Pleiadi (Via delle Pleiadi, Prato). All’incontro saranno presenti Matteo Biffoni, sindaco di Prato, Sara Biagi, vicepresidente Fondazione Il Cuore si scioglie.

La raccolta per la scuola è promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci e con il coinvolgimento della rete regionale Pollicino e di oltre 200 associazioni di volontariato del territorio che da anni portano avanti con entusiasmo ed impegno le raccolte solidali, come momenti di partecipazione e di sostegno a chi ha meno.

La crisi economica che colpisce sempre più famiglie, in particolare con figli minori a carico, rende più difficile anche riempire lo zaino con quaderni, penne e matite. A loro viene incontro la cooperativa, che con questa raccolta straordinaria, invita soci e clienti ad acquistare e donare materiale scolastico. I soci e clienti che si recheranno nei punti vendita della cooperativa troveranno totem informativi sull'iniziativa e uno speciale allestimento che metterà in evidenza in apposite isole, i prodotti di utilizzo comune per la scuola. Nella giornata di sabato, all’uscita dei punti vendita Unicoop Firenze, sarà presente un presidio delle sezioni soci Coop e dei volontari per raccogliere il materiale donato che verrà destinato ai ragazzi. Sarà possibile acquistare e donare quaderni e ricambi rinforzati, fogli protocollo, blocchi per gli appunti, penne, matite, lapis, album da disegno, evidenziatori e marcatori, gomme da cancellare, temperamatite, colla stick, squadre e righelli, goniometri.