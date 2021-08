Firenze, 12 agosto 2021 - Il cuore grande di Novoli si è messo subito in moto per dare un aiuto concreto a mamma Raffaella, che sta vivendo un dolore straziante. Lunedì 9 agosto in Friuli, a causa di un terribile incidente automobilistico, sono morti la sua piccola Nicole, di 10 anni, e suo marito Piero Castracane. L’altro figlio, Davide, è sopravvissuto allo schianto e si trova all’ospedale, per fortuna fuori pericolo. La famiglia abitava a Novoli. La piccina, i cui sorrisi sui social stringono il cuore, frequentava la primaria Bargellini. La notizia del dramma ha fatto subito il giro del quartiere, che immediatamente si è mosso per aiutare la povera Raffaella. Ecco che su GoFundMe è stata lanciata una raccolta fondi. Per ora sono stati raccolti poco più di 2mila euro, ma siamo appena all’inizio.

“Il destino non ti avvisa quando sta per distruggere in un attimo una famiglia intera - scrivono i due organizzatori della raccolta -. Il 9 agosto c’è stato un terribile incidente che ha distrutto una famiglia. Sono morti il padre Piero e la piccola Nicole di 10 anni. Gli altri fratelli e il cugino sono in ospedale. Una persona però non era in quella maledetta auto: era la mamma, che ora sta vivendo un dramma inimmaginabile. Questa raccolta vuole aiutare direttamente mamma Raffaella e il figlio Davide, sopravvissuto all'incidente ma in gravi condizioni, a sostenere le spese funebri e mediche”.

Per partecipare questo è il link: https://gofund.me/15c9d37e

Pensare che il Friuli era il paradiso per la famiglia Castracane. Sui social della famiglia sono numerose le foto di quella terra, segno tangibile di quanto fosse nei loro cuori. E invece, alle porte di Amaro, in provincia di Udine, lo schianto contro un camion. Era metà pomeriggio quando la Ford C Max bianca guidata da Piero – titolare di un’attività di laboratori alimentari artigianali, – con a bordo, oltre alla bambini altri due figli adolescenti e un parente trentenne, ha improvvisamente invaso la corsia di marcia opposta dove proprio in quel momento stava sopraggiungendo un tir guidato da un quarantaduenne friulano. L’impatto è stato agghiacciante e nulla ha potuto l’autista del camion per evitare l’auto sbucata davanti all’improvviso. Piero e la piccola Nicole – che sedeva dietro con i due fratelli più grandi, – sono morti sul colpo. Un destino atroce nel cuore di un’estate che doveva essere fatta solo di festa e felicità in quella terra in cui era nata mamma Raffaella. A lei si stringe tutta la città.