Raccolta fondi e volontari, la Misericordia si mobilita

FIESOLE

La Misericordia di Fiesole ed il Gruppo Fratres organizzeranno nel corso dei prossimi mesi iniziative volte alla raccolta di fondi per finanziare importanti opere di ristrutturazioni. Ci sono infatti da rifare tetto, solaio e fosse biologiche delle sede e dell’attigua cappellina di via Marini.

"Si tratta di interventi rinviati da tempo ma che adesso non possono più aspettare", spiega il provveditore della Confraternita, Guido Brilli. La prima iniziativa si terrà domenica 16 aprile e sarà un pranzo organizzato nel refettorio del convento di San Francesco. Ai partecipanti sarà offerta una visita del complesso, con accesso in esclusiva a ambienti solitamente chiusi". L’emergenza lavori si somma all’appello per trovare anche nuovi volontari. "Abbiamo infatti bisogno soprattutto di giovani perché – prosegue Brilli – le richieste di intervento sono in crescita sia per le ambulanze che per l’accompagnamento . Così come per stare al centralino o al cup". Tanti anche gli impegni nel sociale. E’ il caso delle lezioni del Corso di Italiano per stranieri. Inoltre grazie al contributo raccolto tra i genitori del Canadian School of Florence di San Domenico sta per iniziare il doposcuola per i bambini extracomunitari del territorio. Sono in 11 gli autisti che hanno superato la prova pratica all’autodromo del Mugello.

D.G.