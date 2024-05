Raccolta farmaci e materiale sanitario. Aiuti da spedire in Ucraina con la Comunità di Sant’Egidio

La Comunità di Sant’Egidio raccoglie a Firenze farmaci e materiale sanitario che sarà distribuito nei centri di aiuto in Ucraina. Si può aiutare con una donazione (Iban: IT18B 03069 09606 10000 0072839, causale Raccolta farmaci Ucraina) o recandosi nei centri di raccolta in via della Pergola, il sabato dalle 17 alle 19; in via dei Serragli, 117r, il lunedì dalle 17.30 alle 19 e il venerdì dalle 16.30 alle 18; in via Reginaldo Giuliani, 65b il lunedì dalle 16.30 alle 18.30; in via Corte dei Manetti, la domenica dalle 17 alle 18.30. Servono antibiotici ad ampio spettro per bocca e intramuscolo; antibiotici pediatrici; antiemorragici; acido folico, integratori di ferro; antistaminici; antidiabetici orali; antidiarrotici; antalgici e antinfiammatori; cortisonici; cardiaci e antipertensivi; eparina; gastroprotettori; materiale per suture e medicazioni; respiratori adulti (cortisonici e broncodilatatori spray); tiroidei. Per informazioni telefonare allo 055.234.27.12.