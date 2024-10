Rabbia per la spaccata in farmacia: "Ora basta, il Comune intervenga"

Spaccata notturna alla Farmacia di Doccia. Intorno a mezzanotte e quaranta di ieri, infatti ignoti sono entrati nell’esercizio distruggendo l’ingresso laterale a vetri sotto i portici di via della Cristallina. Una volta all’interno i malviventi hanno rovistato dappertutto aprendo anche un armadietto che conteneva farmaci e danneggiando i banconi. Con tutta probabilità gli autori dell’incursione cercavano soldi e non medicinali che non sono stati sottratti: l’unico bottino, piuttosto magro, di cui si sono potuti impossessare è stato infatti il fondo cassa.

I danni all’interno della farmacia e soprattutto per il ripristino della vetrata laterale sono stati però ingenti. Il tutto si è svolto in pochi minuti: dopo il suono dell’allarme, infatti, la titolare, che abita nelle vicinanze e ieri era regolarmente in negozio, è arrivata in breve tempo ma tutto si era già concluso ed ha chiamato i carabinieri. Intanto solidarietà alla farmacia, alla titolare e al team arriva anche dal gruppo consiliare della Lega: "Episodi come questo – si legge in una nota - non dovrebbero mai accadere, eppure ci troviamo di fronte all’ennesimo caso di criminalità in una città che sembra ormai abbandonata dalle istituzioni sul fronte della sicurezza. Quante altre volte dovremo sopportare questo tipo di episodi prima che l’amministrazione intervenga seriamente? È chiaro che l’escalation di furti è fuori controllo, e la risposta dell’amministrazione continua a essere inadeguata einesistente. Non possiamo più accettare il silenzio e l’immobilismo di fronte alla sicurezza. Chiediamo con forza che l’amministrazione prenda atto dell’emergenza sicurezza e adotti misure efficaci per prevenire atti criminali. Non possiamo più tollerare una città in balia della criminalità".

S.N.