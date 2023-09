"R-estate a San Polo: Gran Chiusura a Greve in Chianti"

Domenica di festa a San Polo in Chianti per la giornata conclusiva della manifestazione estiva "R-estate a San Polo" organizzata dal Comitato Turistico San Polo in collaborazione con Sms Unione San Polo, Pubblica Assistenza, Caritas parrocchiale e associazione Montessori Chianti. Oggi alle 20 la comunità si ritroverà a tavola per la cena conviviale che sarà allestita in via Stefanini con un menù preparato dai ristoratori di San Polo per celebrare l’epilogo di un cartellone di eventi che ha tenuto banco per l’intero periodo estivo.

"La nostra è una realtà coesa, unita, in vita da oltre mezzo secolo", commenta Leonardo Cappelletti, presidente del Comitato. "Ci impegniamo tutti insieme ad organizzare la Festa del Giaggiolo che quest’anno ha riscosso un grande successo e i numerosi eventi dell’estate sanpolese nella piazza rinnovata e messa a disposizione grazie al Comune. E con la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani senza i quali la nostra festa non avrebbe lo stesso volto. È talmente importante l’entusiasmo, il contributo dei volontari che stiamo pensando di mettere in piedi una nuova iniziativa in versione autunnale che propone ogni venerdì pomeriggio in piazza letture animate e ad alta voce per i più piccoli". Il ricavato della cena di stasera andrà a favore di un fondo della Caritas San Polo per contrastare il disagio sociale.

An.Set.