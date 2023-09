Quinto Donna travolta, è in fin di vita

E’ molto grave, in serio pericolo di vita, una donna vittima di un’incidente che si è verificato due giorni fa, intorno alle 17,30, in via Puccini, zona Quinto Basso a Calenzano. La donna, una sestese classe 1938, stava attraversando all’altezza dell’uscita del giardino pubblico, quando è stata investita da una Toyota Yaris guidata da un uomo di 85 anni anche lui residente a Sesto. L’impatto è stato molto forte e la donna è stata violentemente sbalzata a terra, battendo la testa sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai sanitari arrivati a bordo dell’ambulanza inviata dal 118, che le hanno praticato i primi soccorsi in strada. Eppoi l’hanno trasportata all’ospedale di Careggi in codice rosso, dove è ancora oggi ricoverata con prognosi riservata.

Ieri pomeriggio le sue condizioni erano molto critiche per le conseguenze dei traumi riportati, tanto da far temere per la sua vita. Sul luogo dell’incidente anche la polizia municipale che ha effettuato i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica, anche grazie all’acquisizione di testimonianze, per chiarire alcuni aspetti dell’investimento, ovvero perché il conducente dell’auto non abbia visto l’anziana sulla strada, ma anche (per quanto ininfluente) per appurare se la signora stesse attraversando sul passaggio pedonale o nelle vicinanze. Interrogativi tutti cui sarà data una risposta, ma che ora passano in secondo piano rispetto alle condizioni della donna investita. Fra l’altro, ancora una volta, l’investimento di un pedone si conferma tra gli incidenti più gravi rilevati a Sesto: negli ultimi anni si sono purtroppo verificati anche diversi mortali con analoga modalità.