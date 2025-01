Quinto Basso nel mirino dei vandali. Boom di gomme squarciate alle auto

Difficile tenere una contabilità esatta ma sono moltissime le auto, in zona Quinto Basso, cui negli ultimi giorni, ma non solo, sono state squarciate le gomme. Quasi sempre almeno due. L’esasperazione dei residenti in zona che hanno dovuto sostituire pneumatici, con spese notevoli, è al massimo e le segnalazioni, via social, crescono, così come il numero di questi raid. In particolare, gli episodi si concentrerebbero nell’area di via Monteverdi, via Busoni, via Boito e strade limitrofe ma alcune vetture sarebbero state prese di mira anche in via Gramsci.

Fatti che si sarebbero ripetuti in più occasioni concentrandosi, nelle ultime notti. Impossibile capire se si tratti di atti vandalici del tutto gratuiti oppure di qualcosa con un fine preciso. Intanto, però, c’è chi è stato preso di mira anche più volte: "La mia macchina – spiega ad esempio Sandro Bedessi commerciante che ha un negozio di articoli per la fotografia in via Boito – era stata vandalizzata già il mese scorso con tutte e quattro le ruote squarciate. Chiaramente non so il motivo di questo gesto ma ho pensato che gli autori, vedendo il mezzo con la scritta del negozio parcheggiato, abbiano creduto di poter agire indisturbati pensando che io fossi a dormire in un luogo diverso. Per questo primo episodio, per cui ho dovuto cambiare l’intero treno di gomme, ho presentato una querela contro ignoti ai carabinieri. Poi, ieri, mi sono accorto che era stata tagliata un’altra gomma: pensavo che si fosse sgonfiata ma quando l’ho portata a riparare mi sono accorto che, in realtà, era stata squarciata. Sono molto arrabbiato chiaramente anche perché non capisco che senso possano avere degli episodi del genere".

L’esasperazione però monta nel quartiere popolatissimo di Quinto, così come la richiesta di una maggiore protezione per la zona al centro dei raid. Intanto le segnalazioni sono arrivate anche alla coordinatrice del Centro civico 3 di Quinto Sara Bosi informata direttamente da alcuni residenti in zona: "Mi sono giunte telefonate – dice – per segnalarmi episodi di gomme tagliate verificatisi in particolare in queste ultime notti. Da parte mia posso dire che siamo a disposizione per raccogliere le segnalazioni e che entro fine gennaio, come avevo già intenzione di fare, convocherò un’assemblea pubblica che sarà dedicata a tutta una serie di questioni che riguardano il quartiere ma che potrà trattare anche questo argomento".