Quindici anni senza Veronica e Luca "Vicini alle loro famiglie, questi alberi cresceranno nel loro ricordo"

Ieri mattina l’assessora Maria Federica Giuliani, a nome dell’amministrazione comunale, ha portato al Forte di Belvedere una corona di fiori per il 15° anniversario della scomparsa di Veronica Locatelli. La ricercatrice universitaria morì a 37 anni la notte tra il 15 e il 16 luglio 2008 precipitando da un bastione del Forte. Alla cerimonia erano presenti anche Annamaria, la madre di Veronica, il fratello Massimiliano ed alcuni amici. "Ricordiamo sempre Veronica, per tutti noi una sorella , una figlia, un’amica – ha detto Giuliani – sotto questi ulivi piantati a futura memoria per lei e per Luca Raso, morto 2 anni prima in analoghe circostanze. L’amministrazione e e la città sono vicini alle famiglie dei due giovani e gli alberi che cresceranno li ricorderanno a quanti passeranno di qua".