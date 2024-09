Querceto: svaligiata casa a due anziani: "Ora basta, il sindaco ci incontri"

L’ennesimo furto si è verificato ieri notte nel borgo di Querceto. Uno stillicidio che non si conclude neppure con la fine dell’estate quello delle incursioni nelle case dei residenti della zona, ormai più che esasperati oltre che impauriti: "In questo caso – racconta il vicepresidente dell’Associazione Antico Borgo di Querceto Alessandro Ricci - l’episodio è particolarmente grave perché l’abitazione visitata è quella di due anziane che vivono sole. In ogni caso ormai i numeri sono davvero spropositati per rappresentare una situazione normale, certo non è possibile proseguire così e occorre mettere in atto interventi a breve termine".

Il tema, spinoso, sarà al centro dell’assemblea organizzata dall’associazione domani alle 21,15 alla Casa del popolo di Querceto in via Napoli che si preannuncia molto affollata: "Ci aspettiamo la presenza di tante persone visto l’interesse su questo problema – continua infatti Ricci – e certamente invitiamo tutti a partecipare ma nello stesso tempo l’appello è anche quello di non lasciare completamente sguarnite le abitazioni. La notizia dell’incontro si è diffusa infatti molto e il rischio, lasciando case completamente vuote, è quello di offrire occasioni per incrementare ulteriormente il numero dei furti. All’incontro abbiamo invitato anche rappresentanti delle forze dell’ordine per poter avere dei suggerimenti concreti sulle accortezze da mettere in atto per cercare di arginare questo fenomeno. Durante la serata presenteremo una serie di proposte e ascolteremo anche le segnalazioni dei presenti per poter concertare una serie di istanze concrete da presentare alle autorità. Nei giorni successivi all’incontro, infatti, con una delegazione che sarà scelta vorremmo incontrare il sindaco Lorenzo Falchi cui abbiamo già chiesto un appuntamento. Certo occorre agire subito".

Intanto lo stesso primo cittadino conferma di avere già avuto notizie dirette sulla situazione legata ai furti a Querceto: "In queste settimane – dice infatti - ho ricevuto alcune segnalazioni da parte dei residenti di Querceto. Abbiamo richiesto alla Prefettura di poter avere i dati più aggiornati possibile sul fenomeno per poterne poi discutere con la Prefettura stessa e le forze dell’ordine. Come sempre ascolteremo con attenzione quanto emergerà dall’incontro promosso dai residenti".