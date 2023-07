Morto sul lavoro, quel presentimento prima della fine: "Non mi sento bene, sarà per quest’afa..."

Firenze, 14 luglio 2023 – Mercoledì scorso verso le 13 Stefano Olmastroni era alla Casa del popolo di Ponte a Greve, prima di iniziare il turno di lavoro pomeridiano. Un frequentatore abituale della Cdp, dov’era benvoluto da tutti. "Oggi non mi sento un granché bene – ha detto a qualcuno al bar del circolo –, forse sarà il caldo...". Gli hanno risposto che se non si sentiva bene poteva avvertire i datori di lavoro e non recarsi a Legnaia, il vicino, grande punto vendita di prodotti agricoli, per la casa e vivaio di Sollicciano. Ma Olmastroni ha risposto che il giorno seguente era libero, e quindi avrebbe potuto riposare. Non avuto tempo di mettere in pratica il suo proposito. Il caldo feroce non ha avuto pietà, e ha infierito fino all’estremo su un fisico a quanto pare già condizionato da qualche acciacco.

La morte per sospetta ipertermia di Stefano Olmastroni, addetto alle pulizie di 61 anni, ha suscitato sconcerto e cordoglio tra chi lo conosceva bene: "In relazione al decesso avvenuto ieri (mercoledì, ndr), la società consortile agricola di Legnaia esprime il proprio cordoglio e la sincera vicinanza alla famiglia della persona scomparsa e alla società Labor Services di cui era dipendente". Queste invece le parole di Gennaro Massimo, direttore della Labor Services, azienza di servizi che si occupa delle pulizie nei grandi spazi di Legnaia 1903: "Una tragedia inaspettata per la nostra azienda, siamo addolorati e vicini alla famiglia". Ancora da fissare la data dei funerali dell’operaio, bisognerà attendere l’autopsia che verrà eseguita dagli specialisti di Medicina legale.

Profondo e sincero il dispiacere alla Casa del popolo di Ponte a Greve, circolo da sempre frequentato da ‘Stefanino’ che abitava a poca distanza. Il presidente Iacopo Bacci ha organizzato con altri soci della Cdp una raccolta fondi per una corona di fiori, ha esposto la bandiera a lutto all’ingresso del circolo, e ricorda affettuosamente Olmastroni come "una persona buonissima".