Quattro appuntamenti per un grande Carnevale

Sono quattro gli appuntamenti che il Comune di Greve in Chianti organizza, con gli assessori Giulio Saturnini e l’addetta degli uffici comunali Alessandra Molletti (foto). Quattro appuntamenti per un “Carnevale in piazza” dedicato al divertimento dei più piccoli, in programma da domenica 12 a martedì 21. Una girandola di eventi organizzati in collaborazione con il gruppo “Genitori attivi” e il Centro commerciale naturale, la Casa del Popolo, il Bar Sociale #PostAzione e il Teatro Boito che si susseguono ad iniziare da oggi. Un cartello con teatro gratuito, feste di carnevale e mostre fotografiche.

Il Carnevale si festeggia anche a teatro e stasera alle 21,15, al Boito la compagnia Mald’estro porta in scena “Stenterello” un adattamento curato alla regia da Alessandro Calonaci. Si tratta di un evento che fa parte della rassegna Venerdì al cinema, programma di eventi culturali gratuiti promosso dal Comune.

Altra iniziativa quella di sabato alle 18.30 presso la saletta della Casa del Popolo di San Polo in Chianti, con l’inaugurazione della mostra fotografica di Sergio Salvadori “The street is the people”. Nel corso dell’evento sarà proiettato un video che sintetizza e ripercorre le opere esposte.

Domenica, invece, sarà la volta di piazza Matteotti, dove dalle 14,30 alle 17 ci sarano momenti di animazione e divertimento. Mentre ’giovedì grasso’, ovvero il 16 febbraio, sarà la Casa del Popolo di Greve ad accogliere una festa che alterna musica e animazione. Poi domenica 19 La Tarumba che organizza una sfilata di maschere e premi per tutti, e ultimo appuntamento di festa in maschera, martedì 21 febbraio al bar sociale #PostAzione.

An.Set.