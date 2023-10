"Quattro agenti di polizia penitenziaria aggrediti da un detenuto violento. Ha usato contro di loro un estintore"

Nuova aggressione nel carcere fiorentino di Sollicciano dove un detenuto ha utilizzato un estintore contro quattro agenti, che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. Lo rende noto Antonio Mautone, segretario generale territoriale Uil Pa polizia penitenziaria, denunciando le difficili condizioni di lavoro e rischi che si affrontano. "Un detenuto italiano, già noto per la sua indole violenta e con problemi psichiatrici - spiega Mautone in una nota -, si è reso protagonista di un grave episodio ai danni di quattro operatori" che lo avevano accompagnato al tribunale di Civitavecchia per un’udienza. Il detenuto, spiega ancora, "sembra senza motivo, al rientro in istituto si è impossessato di un estintore e lo ha utilizzato, svuotandolo in faccia ai poliziotti. Purtroppo tutti e quattro gli operatori avendo ingerito una grande quantità di polvere estinguente sono stati costretti ad andare in ospedale per ricevere le cure del caso".