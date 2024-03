Quartieri, valzer presidenti. Pierguidi verso il tris. Caos su Novoli e centro

In un valzer di passi avanti accortissimi, dietro il palcoscenico più chic – le comunali – il centrosinistra è al lavoro anche sullo scacchiere dei candidati alla presidenza dei cinque quartieri.

Una partita solo apparentemente di seconda fascia, visto che tali poltrone sono per varie ragioni assai ambite perché ancora di prestigio, portatrici di visibilità (ma al tempo stesso assai meno bollenti di quelle di certi assessorati) e con più appeal (e remunerazione...) rispetto a un posto in consiglio comunale.

Gli scenari più lineari sembrano quelli al Quartiere 3 (Gavinana-Galluzzo) dove Serena Perini, a fine del suo primo mandato, dovrebbe essere ricandidata e al 2 (Campo di Marte) dove Michele Pierguidi è avvezzo a prendere di petto guai vari ed eventuali (anche sui social) e quindi risulta molto popolare. Più complesso il caso Quartiere 1.

Nel centro storico – nell’area Unesco secondo gli addetti ai lavori il centrodestra sarebbe avanti ma la popolosa San Jacopino dovrebbe riportar su la sinistra – in pole ci sono Mirco Rufilli e Massimo Fratini spinti da opposte correnti. Fratini però sta per terminare il terzo mandato come consigliere comunale dem e ha già usufruito della deroga prevista dallo statuto Pd che imporrebbe lo stop dopo due mandati; Rufilli – consigliere alla fiorentinità – è al primo mandato e sulla possibilità di fare il presidente di Quartiere dice di essere "concentrato sul far vincere la candidata sindaco Funaro", aggiungendo però di essere "a disposizione del partito". Tradotto: ci punta.

All’Isolotto (Q4) qualcuno dice che Mirko Dormentoni, unico schleiniano al vertice dei quartieri, sembrerebbe attratto invece al consiglio comunale (potrebbe in tal caso drenare voti ad Andrea Giorgio) e l’erede potrebbe essere Marco Burgassi. Dormentoni resta però vago: "Sono a servizio della mia comunità politica". Si vedrà.

Nel Quartiere 5 invece Cristiano Balli, dopo 10 anni, cerca altre esperienze. L’obiettivo è il Consiglio: "Sono a disposizione del progetto di Sara Funaro, del Pd e degli alleati. – dichiara – Se opportuno do la disponibilità per un’eventuale candidatura. Senza farne però una particolare fissazione". Tra i nomi per l’eventuale successione si fanno quelli degli attuali assessori allo sport (Cosimo Guccione) e alla sicurezza (Benedetta Albanese), di Alessandra Innocenti e Andrea Ciulli. In caso di (difficile) accordo Pd-Iv potrebbe entrare in ballo anche Edoardo Trallori. Da sottolineare che, secondo indiscrezioni, in alcuni circoli Pd non sarebbero particolarmente graditi i ’terzi mandati’ che un po’ vanno contro i dettami di discontinuità invocati spesso da Elly Schlein.

(ha collaborato

Niccolò Gramigni)