Quartieri, nel Pd riconferme e new entry

"Le nostre sono liste particolarmente competitive, con tante professionalità, tante competenze, tante persone che vengono dal mondo del lavoro, della cultura, della scuola, dell’Università, dello sport. Rappresentano un mix di innovazione e rinnovamento ma pure esperienza". È quanto ha dichiarato il segretario cittadino del Pd di Firenze, Andrea Ceccarelli, presentando le liste dei candidati per il Consiglio comunale e per i Quartieri. La lista del Pd era già stata resa nota lo scorso 30 aprile: capolista sono Irene Micali, ricercatrice universitaria, e Rossella Teodori, sindacalista che lavora nelle mense scolastiche. In tutto sono 18 donne in corsa, di cui tre in dolce attesa. La vera novità del giorno però sono le liste che riguardano i cinque quartieri della città. Tra le curiosità, il candidato consigliere più giovane è al Quartiere 3: si tratta di Marco Romoli, classe 2005. Nel quartiere 1 si trovano Rachele Risaliti, figlia del direttore del Museo del Novecento Sergio, e il comico Kagliostro (Alessio Nonfanti). "Le liste del Partito democratico per il Consiglio comunale e per i Consigli di Quartiere hanno tutte donne come capilista: sono donne che hanno belle storie da raccontare, come tutte le altre candidate e gli altri candidati", ha spiegato l’aspirante sindaca del centrosinistra Sara Funaro. Per quanto riguarda le candidature per la presidenza dei cinque Quartieri, sono confermati i presidenti nel Q2 Michele Pierguidi, nel Q3 Serena Perini e nel Q4 Mirko Dormentoni. Nel Quartiere 1 viene presentato Mirco Ruffili. Nel Quartiere 5 candidato alla presidenza è Filippo Ferraro.