Quartiere 1, residenti e commercianti dialogano

L’ufficio di presidenza del Quartiere 1 come luogo "neutro" nel quale aprire un dialogo e individuare possibili soluzioni nelle controversie tra attività commerciali e i residenti. E’ quanto prevede un accordo firmato tra il presidente del Q1 Mirco Rufilli e il presidente di Confesercenti città di Firenze Santino Cannamela. L’iniziativa nasce su proposta dell’associazione di categoria che ha sottoposto al presidente del Q1 la problematica del conflitto tra i titolari di esercizi presenti nel territorio, in particolare per le attività serali, e i residenti. Le procedure avviate non avranno alcuna rilevanza giuridica, né produrranno effetti giuridici vincolanti o oneri a carico del Quartiere 1, del Comune di Firenze o di Confesercenti, né per i titolari delle attività imprenditoriali invitati a partecipare o per i residenti. In base all’accordo firmato Confesercenti potrà indirizzare una richiesta con la quale, previa descrizione delle istanze pervenute dai titolari degli esercizi, richiedere un appuntamento col presidente nella sede del Quartiere 1 per discutere.

"Spesso le soluzioni ai problemi tra i residenti e gli esercizi che svolgono attività serali possono essere trovate attraverso un dialogo che avvicini le due parti – dice il presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli – per questo motivo abbiamo accolto da subito la proposta di Confesercenti, che ringraziamo. Oggi diamo avvio ad un processo di ascolto sulle controversie tra i cittadini che abitano in centro e gli imprenditori che invece ci lavorano, all’interno del quale possiamo contribuire a trovare punti di incontro tra le parti".

"Ringraziamo il Q1 e l’assessorato allo sviluppo economico di Palazzo Vecchio per avere accolto la nostra proposta", le parole del presidente di Confesercenti città di Firenze Santino Cannamela.

"Un’iniziativa che accogliamo e promuoviamo – conclude l’assessore allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini – Quartiere 1 e Confesercenti mettono in atto una buona pratica che ha l’obiettivo di contribuire a migliorare la convivenza.

R.C.