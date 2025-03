Quanta pioggia è caduta. Il record è di Vaglia: 188.6 millimetri in ventiquattro ore

Il triste primato se lo è aggiudicato Vaglia, con cumulati di pioggia nelle ultime ventiquattro ore di ben 188.6 millimetri, di cui 131.8 solo nelle ultime dodici ore. È la fotografia dei dati fermi alle 19.30 di ieri sulla quantità di pioggia caduta, con Vaglia che registra il record non solo a livello fiorentino ma anche toscano. A seguire troviamo Borgo San Lorenzo con la stazione di Razzuolo che ha rilevato 185.2 millimetri di pioggia caduta nelle ultime ventiquattro ore. Di poco sotto i valori di San Piero a Sieve dove si sono registrati 161.2 millimetri. Il dato però è tra i più alti se consideriamo i 20 millimetri caduti tra le 16.30 e le 19.30 di ieri. Più acqua in questo arco di tempo, nel territorio fiorentino, è caduta solo a Calenzano con cumulati di pioggia pari a 30.8 millimetri. E a Firenze città? La stazione di Boboli ha rilevato 74.2 millimetri caduti nelle ultime ventiquattro ore, di cui 15 solo nelle ultime sei. Numeri leggermente più bassi per la stazione di Firenze Università: 69.6 i millimetri di acqua caduta, di cui 15.4 tra l’ora di pranzo e le 19.30. Tra i dati più bassi invece spiccano quelli registrati alla stazione di Firenze Orto Botanico con 27.8 millimetri di pioggia caduta nell’arco delle ultime ventiquattro ore.