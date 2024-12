Qualità della vita, Firenze giù in classifica di 30 posizioni. Male la sicurezza, ma è la città delle donne

Firenze, 16 dicembre 2024 – Un tonfo nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Firenze scende di ben trenta posizioni. Dopo aver mantenuto la top ten per anni il capoluogo scende in maniera decisa e perde anche il podio delle prime tre province toscane dove si vive meglio.

Firenze è quarta, scalzata da Siena, Prato e Pisa, che conquistano il podio seppur di pochi posti. Siena infatti è 15esima, Prato è 31esima, Pisa 34 esima e poi appunto c’è Firenze al trentaseiesimo posto. Con un arretramento come si diceva di trenta posizioni, avendo raggiunto la sesta posizione nel 2023. C’è un declino generale delle aree metropolitane.

Shopping natalizio in centro a Firenze. La città scende di trenta posizioni per quanto riguarda la qualità della vita

Perdono posizioni, seppur meno rispetto a Firenze, anche Genova e Milano. Così come Torino, che scende di 22 posti. Una serie di fattori portano al declino in classifica delle aree metropolitane, compreso l’innalzamento del costo della vita in generale, che influenza diverse sotto classifiche.

Firenze è prima in due sotto classifiche: quella della qualità della vita delle donne e quella delle aspettative di vita alla nascita. Due indicatori sicuramente interessanti. Le donne a Firenze sembrano avere un ruolo da protagoniste nella società. Essendo Firenze messa molto bene quanto a gap occupazionale di genere, a percentuale di laureate ogni mille abitanti, a tasso di occupazione sulla percentuale di abitanti femminili tra 20 e 64 anni.

L’aspettativa di vita in generale è l’altra classifica che vede Firenze prima, con 84,7 anni contro gli 82,5 della media nazionale. Inoltre, Firenze è tredicesima per la qualità della vita dei bambini e 33esima per la qualità della vita dei giovani. Più indietro in classifica per la qualità di vita degli anziani, con il 49esimo posto. Per quanto riguarda la cultura, la città è al terzo posto, con un alto tasso di librerie ogni centomila abitanti. Bene anche l’indice della sportività, visto che la città è al quarto posto.

Il tasto dolente resta la sicurezza. Firenze è ultima per rapine in strada, seconda per furti in negozi, quarta per violenze sessuali e ottava per furti con destrezza.