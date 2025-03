Qualità & Servizi, dopo la salmonella il premio per la migliore mensa

"Una scelta inopportuna". Così FdI ha commentato la decisione delle amministrazioni comunali socie di Qualità & Servizi di ritirare il premio per la migliore mensa scolastica durante il terzo "Summit mensa" organizzato da Food Insider, lo scorso 4 marzo a Roma. Riconoscimento consegnato, come rappresentante della compagine societaria, al sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti. Attaccano però i capigruppo di FdI eletti nei Comuni serviti dall’azienda per le refezioni scolastiche, Stefano Mengato a Sesto, Monica Castro a Calenzano, Roberto Valerio a Campi Bisenzio, Silvia Castellani a Barberino di Mugello, Giovanni Sardi a Carmignano e Luigi Forte consigliere comunale a Signa.

Il riferimento, chiaramente, è alla tossinfezione da salmonella che, sei mesi fa, ha colpito 246 bambini che pranzavano a scuola oltre a 23 adulti. "Riteniamo inopportuna – dicono gli esponenti FdI - la premiazione perché deriva da una serie di elementi definiti di eccellenza, tra i quali però non è prevista la sicurezza alimentare dei bambini e soprattutto cade in un momento in cui risultano indagate alcune delle più alte cariche della società. Sarebbe risultato molto più rispettoso, nei confronti dei bambini che a settembre 2024 sono rimasti vittime della tossinfezione da salmonella, declinare l’invito e non andare a ritirare il premio. Siamo certi che le indagini della Procura faranno il loro corso e i responsabili saranno chiamati a rispondere dei danni fisici e morali causati".