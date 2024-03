Qualità & Servizi cerca un cuoco. Domande entro il 19 marzo

Qualità & Servizi SpA, la società che gestisce le refezioni scolastiche dei Comuni di Sesto, Campi, Calenzano e Signa per l’area della Piana, ha indetto una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione, a tempo parziale e determinato con sospensione nei mesi estivi, di un operaio o una operaia con mansioni di cuoco o cuoca. Il luogo di lavoro sarà la sede dell’azienda in via del Colle ma l’attività potrà essere svolta anche negli altri punti di produzione e somministrazione della società già in essere o di futuro interesse. La graduatoria sarà valida dalla sua definizione fino al 31 ottobre prossino o fino ad esaurimento della stessa. Il contratto, a esclusiva facoltà della società e con le apposite condizioni economiche, potrà però essere trasformato a tempo indeterminato. Le domande potranno essere presentate entro il prossimo 19 marzo all’indirizzo pec [email protected] e la graduatoria provvisoria, prima della prova tecnica prevista il 25 marzo con inizio alle 14, sarà pubblicata sul sito aziendale entro il 22 marzo, quella finale entro il 3 aprile.