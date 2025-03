Punto digitale facile: oltre mille accessi

Sono oltre mille i fiesolani che nel 2024 hanno usufruito dei "Punti Digitale Facile", gli sportelli attivi sul territorio presso l’archivio storico comunale e la Croce Azzurra del Girone. Adempimenti fiscali, previdenziali, assistenziali e sanitari sono risultati i servizi principali per i quali i cittadini hanno chiesto aiuto. Il report dell’attività è stato presentato mercoledì in occasione dell’incontro pubblico sull’inclusione digitale, organizzato dalla Regione, con prima tappa a Fiesole. "Estendere le competenze digitali del maggior numero di cittadini – ha detto l’assessore regionale Stefano Ciuoffo - è l’obiettivo che stiamo perseguendo. E’ per questo che abbiamo deciso di organizzare una serie di incontri". "Avremo sempre più a che fare con i processi di digitalizzazione - ha detto Alessio Gramolati, sindacato pensionati Cgil - ed è evidente il rischio che alcuni, a partire dai più anziani, ne restino esclusi". "Il Comune di Fiesole crede fermamente nello sviluppo dei servizi digitali – ha dichiarato la sindaca Cristina Scaletti –. L’inclusione digitale è una delle sfide più importanti del nostro tempo". Sono 170 i Punti Digitale Facile aperti in Toscana, con 66.000 servizi offerti.