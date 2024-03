Punti vendita in città . Apre il supermercato nell’area Ginori

Il nuovo punto vendita Coop nell’area Ginori, a pochi metri dal Museo di Doccia, sarà inaugurata il prossimo 15 marzo, con qualche giorno di anticipo rispetto alla data inizialmente fissata. Per celebrare l’apertura Unicoop ha organizzato, al Centro espositivo Berti in via Bernini 57, oltre un mese di iniziative aperte, tre giorni fa, dal taglio del nastro della mostra "Una storia di persone: le origini della Cooperativa nel territorio di Sesto Fiorentino" che resterà aperta fino al prossimo 26 marzo. La rassegna, realizzata con i materiali dell’Archivio storico di Unicoop Firenze, ripercorre, tappa dopo tappa, una storia lunga oltre un secolo: da quel primo Novembre 1891, quando 35 operai e artigiani suggellarono l’atto di nascita della Cooperativa di consumo di Sesto Fiorentino alla fusione con la Cooperativa di Consumo di Firenze e, successivamente, all’incorporazione di Coop Etruria e Unicoop Empoli che portò, nel 1973, alla nascita di Unicoop Firenze, fino all’inaugurazione nel 2003 del punto vendita di Sesto Fiorentino in via Petrosa. Il calendario di iniziative proseguirà già oggi, a partire dalle 17,30 in occasione della Giornata Internazionale della donna, con un incontro dedicato alle "Donne in giallo", ovvero alle ‘eroine’ della letteratura gialla mentre domani alle 15 si parlerà dell’esperienza di "MuoviSesto" e alle 16,30 ci sarà una camminata ‘sul campo’ guidata dai ‘capitreno’ di MuoviSesto. Tutti gli appuntamenti al link https://informatorecoopfi.it/socialita/firenze/sesto-fiorentino-calenzano/la-coop-a-sesto-fra-storia-e-futuro/ .

S.N.