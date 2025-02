Pulizia straordinaria alle Cascine. Il ‘comitato Quartiere 4’ ringrazia: "Ma resta ancora il sottopasso"

Proseguono le operazioni di pulizia straordinaria alle Cascine e in piazza Paolo Uccello: ogni lunedì, Alia interviene e intorno alla fermata ‘Carlo Monni’, al Giardino della Catena. Un’operazione ambientale che mira anche a un intervento sociale. "Come Comitato Quartiere 4 abbiamo scritto più volte ad Alia perché questo servizio venisse eseguito. Adesso che è iniziato ne siamo felici, ma rimane il sottopasso di viale Talenti – commenta il presidente Alessandro Biggio – Si tratta di un positivo esempio di dialogo tra cittadini e istituzioni, ma dobbiamo segnalare che spesso Alia salta l’intervento per mancato sostegno della polizia urbana".