Pulizia strade, scatta il pugno duro. Auto rimossa a chi non la sposta

Pugno duro dell’amministrazione contro chi non toglie le auto dalle strade nei giorni di spazzamento. Il Comune ha deciso di adottare misure più severe contro i trasgressori, sia che lascino consapevolmente o dimentichino l’auto parcheggiata nelle vie sottoposte alla pulizia periodica. E non ci saranno solo multe, ma anche la possibilità di rimozione forzata o blocco del veicolo con le ganasce per tutti coloro che lasciano la vettura laddove non dovrebbero negli orari indicati dai cartelli stradali.

Ad occuparsi della pulizia meccanizzata delle strade è come sempre Alia per conto del Comune, ma cambia la programmazione in alcune zone. In particolare le modifiche riguardano viale della Libertà, piazza Garibaldi e via Ferretti: da due, gli spazzamenti passano a tre al mese. Ma meglio controllare anche orari, giorni e periodicità delle altre zone, frazioni incluse per non avere brutte sorprese quando si va a riprendere l’auto parcheggiata sotto casa.

Anche perché la municipale e le altre forze di polizia hanno avuto ordine di far rispettare le disposizioni contenute nella nuova ordinanza legata alla pulizia periodica delle strade e di fare multe e portare via le auto in caso di non rispetto dei divieti. L’ufficio tecnico del Comune sta provvedendo all’apposizione della segnaletica necessaria per l’esecuzione del provvedimento, in tempo utile affinché tutti possano leggere le nuove disposizioni nelle strade dove sono soliti parcheggiare.

I mezzi di soccorso, le forze di polizia e i veicoli al servizio di persone con disabilità muniti di contrassegno sono gli unici veicoli esonerati dai divieti di sosta. Per gli altri, nessuna tolleranza.